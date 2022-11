Kräftiges Italientief bringt diese Woche Regen und Schnee nach Tirol

Die ganze Woche wird sehr wechselhaft, am Dienstag gibt's im Bergland viel Neuschnee. © APA/Gindl

Innsbruck – Ein Adriatief bringt diese Woche teils kräftigen Regen und Schneefall nach Tirol. In Osttirol kann die Schneefallgrenze auch bis in manche Tallagen absinken und für winterliche Verhältnisse sorgen. Erst ein Zwischenhoch am Freitag bringt kurzzeitig wieder etwas Sonne.

Der Montag beginnt häufig trüb und an der Alpennordseite fällt zeitweise Regen, teils gefrierend, oberhalb von 600 Meter anfangs auch Schnee. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze auf 800 bis 1000 Meter an. Bis über Mittag lässt der Niederschlag aber überall nach und die Sonne zeigt sich immer öfters. Allerdings ziehen bis zum Abend erneut Wolken auf. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 6 bis 10 Grad erreicht.

Am Dienstag regnet es von Beginn an häufig, auch gefrierender Regen mit entsprechender Glättegefahr ist in manchen Tälern in den Morgenstunden möglich. In Osttirol kann es Schnee bis in die Tallagen geben. Auf den Bergen ist hier bis zu ein halber Meter Neuschnee zu erwarten. In der Früh hat es -2 bis +4 Grad. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und +7 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt in den Osten Österreichs. Im Tagesverlauf klingen Regen und Schneefall weitgehend ab, im Westen und Süden zeigt sich auch die Sonne. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 Meter. Am Nachmittag sind Temperaturen bis zu 7 Grad möglich.

Am Donnerstag in Nordtirol über den Tag verteilt ein paar Regenschauer, ab etwa 1000 Meter ist Schneeschauer möglich. Am Nachmittag lockert es dann in ganz Tirol auf. Wobei es in Osttirol am trockensten und am sonnigsten ist. Die Temperaturen liegen zwischen 4 bis 11 Grad.