Bundesgelder für Impfkampagne: Innsbrucker FPÖ will Geld rasch verteilen

Innsbruck – Innsbrucks FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger zeigt sich „erfreut“, dass der Antrag seiner Fraktion im Gemeinderat bezüglich Umverteilung der Bundesgelder für eine mögliche Impfkampagne nun Früchte trägt. Es sei gelungen, den Bund davon zu überzeugen, dass es besser sei, „dass die 1,23 Millionen Euro, die für die Stadt Innsbruck zur Verfügung stehen, anstatt für eine übertriebene Impfkampagne nun zur Bekämpfung der Teuerungswelle Verwendung finden“, erklärte Lassenberger in einer Aussendung. Der Bund hat dies – bezogen aber auf alle Gemeinden in Österreich – am Freitag bekannt gegeben.