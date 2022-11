COP27-Ergebnis ist ernüchternd: Planet bleibt in der Notaufnahme

Sharm el-Sheikh – Das Ergebnis der UNO-Klimakonferenz war enttäuschend. Oder um es mit den Worten von UNO-Generalsekretär António Guterres auszudrücken: „Unser Planet ist in der Notaufnahme. Wir müssen die Emissionen drastisch verringern und dies anzugehen hat die Klimakonferenz versäumt.“ Nächstes Jahr bei der Konferenz in Dubai geht das Ringen weiter.

Die rund 200 Staaten der UNO-Klimakonferenz haben am frühen Sonntag auf der COP27 ein hart erkämpftes Abkommen verabschiedet, das den Plan enthält, den viel geforderten „Loss and Damage“-Fonds einzurichten, um armen Ländern zu helfen, die von Klimakatastrophen heimgesucht werden. Die Bemühungen zur Bekämpfung der Emissionen, die solche verursachen, wurden aber nicht verstärkt und viele strittige Punkte auf 2023 verschoben.

In ihrer Abschlusserklärung bekräftigten die Teilnehmer am frühen Sonntagmorgen außerdem ihre frühere Entscheidung, schrittweise aus der Kohle auszusteigen. Ein Abschied von Öl und Gas wird aber nicht erwähnt. Damit bleibt die Erklärung hinter den Forderungen vieler Staaten, Klimaaktivisten und Umweltschützern zurück.

Ein mühsamer Applaus am Ende der UNO-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh.

Die Gespräche seien teilweise angespannt gewesen, aber „am Ende haben wir geliefert“, glaubt COP-Präsident Samih Schukri am Ende der Konferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Die Einigung auf einen neuen Geldtopf für die Folgen von Klimaschäden in ärmeren Ländern gebe Millionen Betroffenen rund um die Welt Hoffnung.

Der neue Entschädigungsfonds soll unabwendbare Folgen der Erderhitzung abfedern – etwa immer häufigere Dürren, Überschwemmungen und Stürme, aber auch den steigenden Meeresspiegel und Wüstenbildung. In dem Beschluss werden aber weder Summen für den neuen Fonds genannt noch Details dazu, wer genau einzahlen soll. Dies soll alles erst auf der COP28 nächstes Jahr in Dubai geklärt werden.

Die Konferenz, zu der etwa 34.000 Teilnehmer ans Rote Meer gereist sind, war am Freitagabend in die Verlängerung gegangen. In der Nacht auf Samstag war nach schleppenden und teils chaotischen Abläufen in Verhandlungskreisen Beunruhigung ausgebrochen. Nach zähen Beratungen folgte am frühen Sonntagmorgen schließlich der Durchbruch.