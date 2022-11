Kufsteinerland 2030+: Touristiker auf neuen Wegen

Kufstein – Es tut sich was im TVB Kufsteinerland: Sabine Mair, lange Jahre die Nummer zwei in der Verbandszentrale, ist neue Geschäftsführerin, wie Obmann Georg Hörhager bei der Hauptversammlung bekannt gab. Gleichzeitig wird eine eigene Marketingabteilung integriert, wie er weiters erklärte. „Geschäftsführer sollen nicht mehr alleine für Marketing zuständig sein. Geschäftsführer kommen und gehen – und das Marketing, das sie aufbauen, nehmen sie in der Regel wieder mit“, erklärte Hörhager. Das, was hingegen die eigene Marketingabteilung aufbaue, bleibe im Verband erhalten.