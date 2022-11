„Letzte Generation“ klebte sich auf Linzer Hauptstraße fest

Linz – Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben sich Montagfrüh in Linz auf der Hauptstraße festgeklebt. Sie forderten "endlich sinnvolle Sparmaßnahmen" in der Umwelt- und Energiekrise, allem voran Tempo 100 auf Autobahnen, wie sie in einer Aussendung mitteilten. Laut Polizei waren fünf Aktivisten vor Ort, drei hätten sich festgeklebt. Der Bereich vor dem Neuen Rathaus werde geräumt, der Einsatz war in der Früh noch im Laufen.