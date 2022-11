Erdbeben der Stärke 5,6 in Indonesien: 46 Tote und Hunderte Verletzte

Auf der Insel Java kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben, wie etwa im Jahr 2019, als zahlreiche Häuser zerstört wurden. (Archivfoto) © AFP

Jakarta – Bei einem Erdbeben auf Indonesiens Hauptinsel Java sind am Montag nach vorläufigen Behördenangaben mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen und Hunderte weitere verletzt worden. "Hunderte, vielleicht sogar Tausende Häuser wurden zerstört", sagte der Sprecher der Stadtverwaltung der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur der Nachrichtenagentur AFP. Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an.

Der nationale Katastrophenschutz gab die Zahl der Toten vorerst noch mit 14 an. Die Zahl ist laut unterschiedlichen Medienberichten aber konstant am Steigen. Demnach sind Dutzende Häuser schwer beschädigt worden. Darunter waren auch eine Schule, ein Krankenhaus und andere öffentliche Gebäude. Das Beben ereignete sich am Montagmittag (Ortszeit) in der Nähe der Hauptstadt Jakarta auf der Insel Java. Das Epizentrum befand sich einige Kilometer südwestlich der Stadt Cianjur. Die Opfer kamen ums Leben, als ihre Häuser einstürzten, wie der nationale Katastrophenschutz mitteilte. Mehrere Sender zeigten Bilder von Gebäuden in Cianjur, deren Dächer eingestürzt waren.

Durch die Erschütterungen gerieten auch Hochhäuser in der rund 100 Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Jakarta ins Schwanken. Menschen rannten in Panik ins Freie, größere Schäden oder Verletzte wurden aber zunächst nicht aus der Hauptstadt gemeldet. Laut US-Erdbebenwarte (USGS) fand das Beben in einer Tiefe von zehn Kilometern statt. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht. Die Menschen wurden dazu aufgerufen, im Freien zu bleiben, für den Fall, dass es starke Nachbeben gibt.

Wegen Indonesiens Lage auf dem Pazifischen Feuerring ereignen sich in dem südostasiatischen Land häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche. Im Jänner vergangenen Jahres waren bei einem Erdbeben der Stärke 6,2 auf der indonesischen Insel Sulawesi mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Tausende Menschen verloren ihr Zuhause. (dpa/APA/AFP/TT.com)

