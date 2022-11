Auto fuhr in England in Menschenmenge: Zwei Tote, zwei Verletzte

Oldbury – In England ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden ein 19-Jähriger und ein 16-jähriges Mädchen getötet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 20 und 30 seien lebensgefährlich verletzt worden. Ein 54-jähriger Mann sei wegen des Verdachts auf gefährliches Fahren mit Todesfolge festgenommen worden, hieß es weiter.