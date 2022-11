Biber brachte Baum in St. Johann zu Fall: Stamm blockierte Loferer Straße

St. Johann in Tirol – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste am Montag in der Früh die Feuerwehr St. Johann ausrücken. Kurz vor 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Verkehrsknoten Süd auf der Loferer Straße gerufen. Ein Baum lag quer über die B178, die Fahrbahn in Richtung Kitzbühel war blockiert. Die Ursache war schnell gefunden: Ein Biber hatte ganze Arbeit geleistet und den Stamm so sehr angenagt, dass er nachgab (siehe Foto unten).