England deklassiert den Iran 6:2, Niederlande ringt Senegal nieder

Die Niederlande haben bei der Fußball-WM in Katar gleich im ersten Spiel einen großen Schritt Richtung Achtelfinale geschafft. Die Mannschaft von Louis Van Gaal gewann am Montag im Al Thumama Stadium von Doha das Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsfavoriten der Gruppe A gegen Afrikameister Senegal mit 2:0 (0:0). Mit späten Treffern erlösten Cody Gakpo (84.) und Davy Klaassen (99.) das Oranje-Team.

Die Niederlande und der Senegal lieferten sich ein ausgeglichenes Duell ohne viele Höhepunkte. Beide Mannschaften verzichteten auf hohes Pressing und agierten defensiv diszipliniert. Das Ergebnis: Gakpos Kopfballtreffer war der erste Versuch der Niederländer auf das Tor, die Afrikaner schafften in der ersten Stunde auch nur einen Torschuss.

England hat zum Auftakt der Gruppe B bei der Fußball-WM in Katar einen 6:2-Kantersieg gegen den Iran gefeiert. Boukayo Saka zweimal, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford nicht einmal eine Minute nach seiner Einwechslung und Jack Grealish trafen für die "Three Lions", Mehdi Taremi traf zweimal für den Iran. Das Spiel war bereits zur Pause entschieden, England ging mit 3:0 in die Kabine. Höher war nur der Sieg gegen Panama vor vier Jahren mit 6:1.