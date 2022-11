Souveräner Auftakt: England feierte gegen den Iran 6:2-Kantersieg

England hat zum Auftakt der Gruppe B bei der Fußball-WM in Katar einen 6:2-Kantersieg gegen den Iran gefeiert. Boukayo Saka zweimal, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford nicht einmal eine Minute nach seiner Einwechslung und Jack Grealish trafen für die "Three Lions", Mehdi Taremi traf zweimal für den Iran. Das Spiel war bereits zur Pause entschieden, England ging mit 3:0 in die Kabine. Höher war nur der Sieg gegen Panama vor vier Jahren mit 6:1.