Schneekanonen laufen: Skilifte im Zillertal dürften planmäßig öffnen

Man wolle am geplanten Saisonstart-Termin, dem 3. Dezember, festhalten. „Seit Samstag ist die Schnee-Erzeugung in Gang“, informiert er. Wichtig sei die Wasservorratshaltung in den Speicherseen am Berg und das Nutzen physikalischer Gesetze: „Das Wasser wird im Speicherteich umgewälzt und danach im Kühlturm durch eine Fallbewegung weiter abgekühlt, was das Auskristallisieren verbessert“, erklärt der Bergbahnchef. Man brauche dafür keine Kühlgeräte, sondern Pumpen, deren Energiebedarf gering sei. Auch das Verhältnis von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, die so genannte Feuchtkugeltemperatur, ist ein entscheidender Faktor. „Liegt sie bei minus 5 Grad, ist das ideal, denn damit lässt sich mit der gleichen Wassermenge bis zu doppelt so viel Schnee erzeugen, der zudem eine bessere Qualität hat“, klärt Reiter auf. Um Kosten und Energie zu sparen, werde man heuer mit der Beschneiung immer auf ebensolche Bedingungen warten. An Pistensperrungen aus Kostengründen ist nicht gedacht.