Gemeinderatssitzung in Jenbach: Poller-Antrag ist wieder da

Von Angela Dähling

Jenbach – Da ist wohl was schiefgelaufen bei der Abstimmung über den Postgassen-Poller in der letzten Gemeinderatssitzung in Jenbach. Heute Abend soll alles anders werden – indem neuerlich über denselben Antrag abgestimmt wird. Was war passiert?

Der Ausschuss für Verkehr und Tiefbau stellte in Abwesenheit seines Obmanns, SP-VBM Christian Wirtenberger, in der September-Gemeinderatssitzung den Antrag, die untere Postgasse per Poller zu sperren. Die schmale Straße, in der einst Bürgermeister Dietmar Wallner wohnte und in der auch sein Vize Bernhard Stöhr (beide VP) eine Liegenschaft besitzt, leide unter zu viel Verkehr, so die Begründung. Aktuelle Zahlen, die das belegen, wurden nicht vorgelegt. Bei mehreren Lokalaugenscheinen durch die TT war die Verkehrsbelastung dort ebenfalls gering.

Bei starkem Reiseverkehr ist das offenbar anders. Gründe, warum GR Daniel Sporer (ALJ) einen Abänderungsantrag vorschlug. Denn Sporer hält die dauerhafte Straßensperre durch den Poller für unverhältnismäßig. Zum einen, weil das übliche Verkehrsaufkommen dies nicht rechtfertige. Zum anderen, weil Bewohner aus dem Westen Jenbachs etwa bei einem Einkauf in der Apotheke in der Postgasse so zu unnötigen Umwegen gezwungen würden. Man solle zur Beurteilung die Fertigstellung des Verkehrskonzeptes abwarten, meinte Sporer.

Mit dem gleichen Argument vertagte der Verkehrsausschuss in derselben Sitzung auch den Antrag der Grünen auf eine Fußgängerzone in der unteren Achenseestraße (derzeit Begegnungszone). GR Daniel Sporer schlug schließlich vor, den Poller-Antrag dahingehend abzuändern, den Poller nur temporär auszufahren, um ein Verkehrschaos durch Reiseverkehr zu verhindern. Er konnte in der öffentlichen Sitzung, in der VBM Wirtenberger und VBM Stöhr durch Ersatzmandatare vertreten wurden, auch andere Gemeinderäte mit seinen Argumenten überzeugen. Mit 10:9 Stimmen wurde sein Antrag angenommen. „Nur ÖVP und Grüne waren dagegen“, hält Sporer fest.

