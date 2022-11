In St. Johann startet das Sorgentelefon „Red mit mir!“

„Wichtig ist aber auch, dass wir sagen, was wir nicht machen“, betont Wallner und führt aus: „Wir sind keine Psychologen und geben auch kein Geld her, wir bieten Informationen an und Hilfestellungen, wo sich die Leute hinwenden können.“ Wenn es gewünscht ist, stellen die Betreiber der Hotline auch Kontakte her oder gehen auch mit auf das Amt.