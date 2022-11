Rietzer Gemeinderat: Im Eiltempo über die Opposition

Gleich zu Beginn der „Bürgermeister-Sitzung“ kam es zu einem Showdown zwischen BM Krug und GV Mair von „Mairs Beerengarten“. Es ging um 3000 und 6000 m² an Folientunnels. „Es braucht ein Gesamtkonzept, in dem alles drinnen ist“, lehnte Krug die Umwidmung ab. „70.000 Euro“ habe man in Konzepte investiert, die von der Gemeinde abgelehnt wurden, konterte Mair. Es entspann sich ein lautstarkes Wortgefecht, in dem Mair Krug Unwahrheiten vorwarf. Die Vertagung geschah einstimmig.