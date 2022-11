38 Tote bei Feuer in zentralchinesischer Fabrik

Peking – Bei einem Brand in einer Fabrik in Zentralchina sind 38 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete, war das Feuer bereits am Montag in der Stadt Anyang in der Provinz Henan ausgebrochen und bis zum Abend gelöscht worden. Eine erste Untersuchung ergab laut Xinhua, dass es zu dem Brand kam, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten worden waren. So hätten wohl Schweißarbeiten das Feuer in der Kleidungsfabrik verursacht.