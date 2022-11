Innsbruck – Ein 22-jähriger Rumäne überquerte am Montag gegen 19 Uhr den Schutzweg auf der Arzler Straße auf Höhe des Hauses 190 in Innsbruck, als er von dem Auto eines 75-jährigen Österreichers erfasst wurde. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)