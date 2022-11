Innsbruck – Zwischen 16. und 20. November zerkratzte ein bisher unbekannter Täter den Lack von sechs geparkten Autos, die in Innsbruck am Bertha-von-Suttner-Weg und in der Burghard-Breitner-Straße abgestellt waren. Dabei entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise. (TT.com)