Rabatte am Black Friday, Sperren am Feiertag

Wien – Der Großteil der heimischen Supermärkte und Drogerien bleibt am 8. Dezember geschlossen, darunter erstmals auch die Mehrheit der Bipa-Filialen. Offen bleiben nur die 44 Standorte der Drogeriekette mit einer so genannten Betriebspflicht, wie etwa in Einkaufszentren oder Bahnhöfen. Auch die Diskonter Hofer und Lidl sowie die Drogeriemarktkette dm hatten bereits mitgeteilt, alle Filialen an diesem Tag zu schließen. Anders ist es bei Spar. Laut einer Sprecherin bleiben am Feiertag „alle Interspar-Märkte“ und „ausgewählte Standorte“ der Supermarktkette offen.