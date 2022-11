Erdbeben am Feuerring: Tote in Indonesien, Schäden auf Salomonen

Einsatzkräfte suchten am Dienstag in Cianjur in Häusertrümmern und unter Schlamm-Lawinen nach Dutzenden Vermissten.

Honiara – Ein Erdbeben auf der indonesischen Hauptinsel Java hat rund um die Stadt Cianjur eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Einsatzkräfte suchten am Dienstag in Häusertrümmern und unter Schlammlawinen nach Dutzenden Vermissten. Mit Hilfe von Baggern und Muldenkippern waren sie dabei, den Zugang zu Gebieten freizuschaufeln, die durch Erdrutsche abgeschnitten waren. Bei dem Beben der Stärke 5,6 am Montag kamen mindestens 252 Menschen ums Leben, berichtete die Regionalregierung.

Und die Erde am Feuerring gibt keine Ruhe. Am Dienstag erschütterte ein schweres Erdbeben die Salomonen in der Südsee. Das Beben der Stärke 7,0 ereignete sich am Mittag (Ortszeit) in der Nähe der Ortschaft Malango in der Provinz Guadalcanal in einer Tiefe von etwa 15 Kilometern. Eine Tsunami-Warnung sorgte für Angst und Panik – jedoch wurde diese nach wenigen Stunden aufgehoben.