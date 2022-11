Erdbeben in Indonesien: Suche nach Vermissten, Opferzahl unklar

Jakarta – Am Tag nach dem Erdbeben auf der indonesischen Insel Java mit zahlreichen Toten und Verletzten haben Einsatzkräfte in den Trümmern nach Dutzenden Vermissten gesucht. Zu den Opferzahlen gab es am Dienstag widersprüchliche Angaben. Während der nationale Such- und Rettungsdienst Basarnas von 162 Toten sprach, bezifferte der Katastrophenschutz die Zahl auf 103. Die Behörde sprach zudem von 31 Vermissten. Hunderte Menschen wurden bei dem Beben der Stärke 5,6 teils schwer verletzt.