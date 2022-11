Neue Klebevignette in Purpur seit heute in Österreich erhältlich

Wien – Seit heute, Dienstag, ist die Autobahn-Klebevignette in Purpur für das Jahr 2023 in österreichweit 6.000 Vertriebsstellen erhältlich. Gültig ist sie ab 1. Dezember. Die digitale Variante kann bereits seit 3. November erworben werden. Die alte Vignette – in der Farbe Marille – ist noch bis 31. Jänner gültig. Der Preis für die Vignette 2023 stieg gemäß Verbraucherpreisindex um 2,8 Prozent. Die Jahresvignette für Pkw kostet somit 96,40 Euro, für Motorräder 38,20 Euro.