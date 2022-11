Polizei verstärkt in Adventzeit Alkohol- und Drogenkontrollen in Tirol

Die Tiroler Polizei wird auch heuer in der Vorweihnachtszeit wieder verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr durchführen. Ziel ist es, Fahrten in einen durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigten Zustand sowie folglich auch Unfälle möglichst zu verhindern und verantwortungsbewusste Verkehrsteilnehmer vor Fahrzeuglenkern unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu schützen.

Vielfach werde auch vergessen, dass nach übermäßigem Alkoholgenuss am Abend bzw. in der Nacht sich dieser nicht bereits nach wenigen Stunden wieder verflüchtigt hat. Der Körper baut in einer Stunde lediglich etwa 0,1 Promille ab. Viele seien verwundert, wenn sie am Morgen oder Vormittag danach mit „Restalkohol" mit gefährlichen Promillewerten kontrolliert würden. (TT.com)