Lewandowski-Drama bei Nullnummer, Sensation durch Saudi-Arabien

Argentinien - Saudi-Arabien 1:2

Lionel Messi blickte immer wieder verzweifelt und verzog das Gesicht: Nach einem Schock-Start für Argentinien bei der Fußball-Weltmeisterschaft braucht der 35 Jahre alte Superstar an einen krönenden Titelabschluss erstmal nicht zu denken. Nach einem Beginn wie geschaffen für den Superstar im Auftaktspiel am Dienstag gegen Saudi-Arabien demontierte der taktisch hervorragend agierende und leidenschaftlich kämpfende Außenseiter angefeuert von einer grünen Wand den Mitfavoriten aus Südamerika. Mit 1:2 (1:0) verlor Argentinien das erste Spiel nach zuvor 36 ungeschlagenen Partien und muss nach der Blamage nun plötzlich das erste WM-Vorrundenaus seit 2002 fürchten.

Nach der Führung durch Messi in der zehnten Minute durch einen diskussionswürdigen Foulelfmeter sorgten Saleh Al-Shehri (48.) und Salem Al-Dausari (53.) binnen kurzer Zeit für die erste große Sensation der umstrittenen WM in Katar. In der ersten Halbzeit wurden gleich drei Tore der Argentinier nicht anerkannt - alle jeweils wegen Abseitsstellungen.

Im nächsten Gruppenspiel am kommenden Samstag gegen Mexiko steht Argentinien damit gehörig unter Druck, um nach dem schmachvollen Achtelfinal-Aus in Russland vor vier Jahren diesmal nicht schon nach der Gruppenphase abreisen zu müssen. Zum Abschluss der Vorrunde geht es noch gegen Polen um Stürmerstar Robert Lewandowski.

🟢 Gruppe C (1: Runde): Argentinien - Saudi-Arabien 1:2 (1:0)

Lusail, Lusail Stadium, 88.012 Zuschauer, SR Vinčić/SLO

Tore: 1:0 (10.) Messi (Elfmeter), 1:1 (48.) Alshehri, 1:2 (53.) Aldawsari

Dänemark - Tunesien 0:0

Der EM-Halbfinalist Dänemark ist mit einem unerwarteten Punkteverlust in die Fußball-WM in Katar gestartet. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand kam gegen Tunesien nur zu einem 0:0. Im Education City Stadion von Al-Rajjan hatten die Dänen zwar die besseren Chancen, blieben vor 42.925 Fans letztlich jedoch ohne Ertrag. Damit steht Dänemark im zweiten Spiel der Gruppe D am Samstag gegen Weltmeister Frankreich schon gehörig unter Druck.

Das Spiel stand zunächst im Zeichen von Spielmacher Christian Eriksen. Der Star der Dänen lief 17 Monate nach seinem Zusammenbruch bei der EM 2021 zum ersten Mal wieder bei einem großen Turnier auf. Tunesien war zunächst besser im Spiel, traf in der 23. Minute durch Issam Jebali - doch der Stürmer stand im Abseits. Die vermeintliche Führung der Dänen durch Andreas Skov Olsen (55.) wurde ebenfalls wegen Abseits nicht anerkannt. In der 70. Minute traf der eingewechselte Andreas Cornelius per Kopf den Pfosten.

🔴 Gruppe D (1. Runde): Dänemark - Tunesien 0:0

Al Rayyan, Khalifa International Stadium, SR Palazuelos (MEX).

Tore: Fehlanzeige

Mexiko - Polen 0:0

Mit einem verschossenen Elfmeter hat Robert Lewandowski Polen um eine große WM-Chance gebracht. Der Weltfußballer scheiterte beim 0:0 zum Turnierstart gegen Mexiko unter ohrenbetäubendem Jubel im fast ausschließlich mit Fans der Lateinamerikaner gefüllten Stadion 974 in Doha. Der sonst vom Punkt so sichere Lewandowski fasste sich am Dienstagabend in Katar enttäuscht an den Kopf, als er am herausragend reagierenden mexikanischen Torwart-Routinier Guillermo Ochoa scheiterte (58. Minute).

Die Schlüsselszene vergrößerte die Knisteratmosphäre vor 39 369 Zuschauern, die vor der Video-Entscheidung zum Lewandowski-Elfmeter fieberhaft auf das Ergebnis warteten, weiter. In der packenden Schlussphase glückte weder den insgesamt besseren Mexikanern noch den gefrusteten Polen der Lucky Punch. Lewandowski verpasste in seinem vierten WM-Spiel nicht nur sein erstes WM-Tor, sondern auch die große Chance, die Ausgangslage Polens im Kampf um das erste Achtelfinale seit 36 Jahren zu verbessern.

🟢 Gruppe C (1: Runde): Mexiko - Polen 0:0

Doha, Stadion 974, 39.369 Zuschauer, SR Chris Beath (AUS)

Tore: Fehlanzeige

Frankreich - Australien 20.00 Uhr

