Es weihnachtet in der Silberstadt

Sie haben vor, in Schwaz Ihre Weihnachtseinkäufe zu tätigen? Mit etwas Glück bekommen Sie Ihren Einkauf in Schwaz in Silbermünzen ausbezahlt. Die Stadt Schwaz setzt in der Adventzeit ein Zeichen für den regionalen Handel. Der Einkauf in der Schwazer Altstadt lohnt sich aktuell doppelt. Bis zum 23.12.2022 werden wöchentlich 5 Rechnungen gezogen – die glücklichen GewinnerInnen bekommen die Rechnungssumme in den begehrten Schwazer Silberzehnern ausbezahlt. Die Teilnehmerkarten zum Ausfüllen sind in den teilnehmenden Schwazer Geschäften aufgelegt. Bei der Schatzkammer in der Franz-Josef-Straße 23 befindet sich die Gewinnbox. Hier müssen die Rechnungen und Teilnehmerkarten eingeworfen werden, um am Gewinnspiel teilzunehmen.