Disput im EU-Parlament über Resolution zum Wolf, Abstimmung am Donnerstag

Straßburg – EU-Abgeordnete sind sich uneins, wie die Europäische Union weiter mit Wölfen umgehen soll. Die ÖVP-Europaabgeordnete Simone Schmiedtbauer sagte am Dienstag in Straßburg, das EU-Parlament wolle der EU-Kommission Fakten liefern, wonach der Wolf nicht mehr vom Aussterben bedroht sei. Kritik an der Haltung der Konservativen übte der grüne Europaabgeordnete Thomas Waitz. Es würden "Märchen" über Wölfe verbreitet, die Unsinn seien, sagte er.