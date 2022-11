EU-Parlament diskutiert über die Wolfsfrage, Abstimmung am Donnerstag

Straßburg, Innsbruck – Die Zahl der umherstreifenden Wölfe nimmt zu, für immer mehr Viehhalter werden die Beutegreifer zu einem Problem. Das ist in Tirol so, aber auch österreichweit und in vielen anderen Ländern Europas. Nun befasst sich erstmals das Plenum des Europäischen Parlaments mit der Frage, wie Nutztiere besser vor den Angriffen der Räuber geschützt werden können. Heute Abend wird in Straßburg ein möglicher Entschließungsantrag debattiert, morgen darüber abgestimmt. Die Tiroler EU-Abgeordnete Barbara Thaler (ÖVP) erwartet sich, dass nun Bewegung in die Causa kommt.