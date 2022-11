Nächster EZB-Zinsschritt: Holzmann aktuell für Plus von 0,75 Punkten

Frankfurt, Wien – Nationalbankgouverneur Robert Holzmann tendiert zu einer weiterhin kräftigen Straffung der Geldpolitik im Euroraum. In der Financial Times (Dienstag) wurde er als Befürworter einer weiteren EZB-Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte zitiert. "Ich kann mich im Moment nicht zwischen '50 und 75' entscheiden, aber die derzeitigen Informationen, die da sind, würden mich für '75' entscheiden lassen", sagte er am Dienstag mit Blick auf die hohe Inflation vor Journalisten in Wien.