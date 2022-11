Lkw stürzte bei Fieberbrunn in Unterführung: Diesel floss in Bach

Fieberbrunn – Ein 24-jähriger Lkw-Lenker war am Dienstagvormittag von Hochfilzen in Richtung Fieberbrunn unterwegs. In einem kurvenreichen Streckenabschnitt geriet die Zugmaschine samt Auflieger auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Der Laswagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Unterführung.