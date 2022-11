Autos kollidierten bei Mötz: Lenker und zwei Frauen verletzt

An der Autobahnabfahrt bei Mötz kam es am Dienstagvormittag zu dem Unfall.

Mötz – Bei einem Frontalzusammenstoß in Mötz wurden am Dienstagvormittag drei Personen verletzt. Gegen 10 Uhr war ein 91-Jähriger von der Inntalautobahn abgefahren. An der Kreuzung mit der Landesstraße hielt er seinen Wagen an. Als der Österreicher in Richtung Süden weiterfahren wollte, kollidierte er mit einem Auto, das aus Richtung Mieming kam.