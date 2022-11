6000 Liter Heizöl aus Tank einer Haller Firma abgezapft

Hall in Tirol – Mehr als 6000 Liter Heizöl pumpten Unbekannte aus einem Tank einer Firma in Hall ab. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Anfang Juni und jetzt. Anfang November sollte die Heizungsanlage eigentlich in Betrieb gehen. Als diese aber nicht funktionierte, gingen die Verantwortlichen erst einmal von einem technischen Defekt aus. Wie sich jetzt herausstellte, war der Öltank leer. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 7000 Euro. (TT.com)