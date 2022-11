Unfall beim Reittraining in Ebbs: Pferd fiel auf Reiterin

Ebbs – Beim Training für einen bevorstehenden Wettkampf wurde eine 40-Jährige Pferdetrainerin am Dienstag in Ebbs verletzt. Als das Pferd rückwärts ging, verlores sein Gleichgewicht. Die Reiterin stürzte zu Boden, das Tier fiel auf sie. Die Frau trug beim Training keine Schutzausrüstung. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)