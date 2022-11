Lenker übersah beim Abbiegen in Wörgl eine Radfahrerin

Wörgl – Am Dienstagnachmittag war ein 68-Jähriger mit seinem Auto in Wörgl auf der Tiroler Straße (B171) stadteinwärts unterwegs. Als der Mann in die Vogelweiderstraße einbog, übersah er laut Polizei ein Radfahrerin, die in die selbe Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, die Frau stürzte zu Boden. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)