Auto nach Kollision mit Lkw bei Kufstein in die Tiefe geschleudert

Kufstein – Gegen 18.50 Uhr kollidierte am Dienstag eine 60-jährige Einheimische auf der Thierseestraße im Bereich der Marblinger Höhe mit einem Lkw. Laut Erst­informationen der Leitstelle Tirol schleuderte der Pkw der Frau daraufhin von der Straß­e und stürzte rund 50 Meter ab. Die Lenkerin musste von der Feuerwehr Kufstein aus dem am Dach liegenden Fahrzeug befreit und von der Bergrettung in Richtung Straße geborgen werden. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht. (fell)