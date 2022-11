9:3-Sieg gegen Capitals: Grandiose Haie stehen am Gipfel

Wien kam nach zwei Auswärtssiegen mit breiter Brust in die Tiwag-Arena und klopfte durch Rafael Rotter und Patrick Antal in Minute acht ganz gefährlich an. Ein erster Abschluss von Lukas Bär signalisierte den Vorwärtsgang der Haie. Und warum die Innsbrucker auch in der Scoring-Effizienz ganz oben stehen, untermauerte dann Tyler Coulter mit Eiseskälte am Weg zum 1:0 (11.) nach feinem Pass von Liga-Topscorer Brady Shaw, der im achten Spiel in Serie anschrieb. Die Caps schlugen in den flotten ersten 20 Minuten durch Jeremy Gregoire mit dem 1:1 (16.) zurück, ein erstes Haie-Powerplay blieb in der Folge ohne Torerfolg.