COFAG beschäftigt U-Ausschuss

Die staatliche Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG) und ihre Muttergesellschaft ABBAG beschäftigen am Mittwoch die Abgeordneten im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Geladen sind nämlich der ehemalige COFAG- und ABBAG-Geschäftsführer Bernhard Perner sowie ABBAG-Aufsichtsratschef Wolfgang Nolz.

Thematisiert werden wird nicht nur die Ausgestaltung der Corona-Hilfen sondern auch die Bestellung Perners zum Geschäftsführer der COFAG, der damals auch Chef der ABBAG war. Der Rechnungshof hatte in einem Bericht an beidem Kritik geübt. In puncto Corona-Hilfen sprachen die Prüfer von einem "beträchtlichen Überförderungspotenzial". Tadel gab es auch für die Errichtung und Besetzung der Leitungs- und Kontrollorgane.