COFAG und ABBAG beschäftigten U-Ausschuss

Auf die Frage, ob der Bonus für Mendel schon in dessen Vertrag vereinbart war, sagte Nolz, im ursprünglichen Vertrag sei nur gestanden, dass ein Bonus vereinbart werden kann. "Mehr stand da nicht drinnen". Mendels Nachfolger als ABBAG-Geschäftsführer Bernhard Perner sagte zuvor am Vormittag, dass die Höhe des Bonus erst festgelegt werden konnte, als die Abwicklung der Hypo-Abbaubank Heta abgeschlossen war.

Nolz, gefragt nach der Kultur im Finanzministerium, schilderte, dass schon in den 70er-Jahren, als er im Finanzministerium begann, Parteimitgliedschaft und Kontakte eine Rolle bei Postenbesetzungen gespielt haben. "Früher hat man gesagt, dass man nur als CVler ins Finanzministerium kommt", so Nolz, was aber nicht stimme, weil er kein CVler war. Gemeint ist die ÖVP-nahe Studentenverbindung und Männerbund "Cartellverband".

Vor Nolz hatte der ehemalige Geschäftsführer der Coronafinanzierungsagentur (COFAG), Bernhard Perner, die Einrichtung der COFAG und seine Rolle gegen Kritik verteidigt. Es habe damals, im März 2020, in den Krisenstäben die Sorge gegeben, dass ein Lockdown bei Unternehmen zu Liquiditätsproblemen führt und dies Dominoeffekte auslöst. Befragt wurde er auch zu Gehaltskonstruktionen und Boni in der ABBAG.

Die Opposition kritisiert die Konstruktion der COFAG als "intransparent" und sieht in ihrer Muttergesellschaft ABBAG einen "Selbstbedienungsladen". Die COFAG-Struktur sei aus zwei Gründen geschaffen worden, nämlich um die parlamentarische Kontrolle auszuschalten und dafür zu sorgen, dass die Betriebe weniger Rechtssicherheit haben, hieß es. In der ABBAG wiederum habe es "absurde Gehaltskonstruktionen und Bonuszahlungen" gegeben, kritisierten auch die Grünen. Und auch der Rechnungshof ließ in seinem Bericht kein gutes Haar an der COFAG. In puncto Corona-Hilfen sprachen die Prüfer von einem "beträchtlichen Überförderungspotenzial". Tadel gab es auch für die Errichtung und Besetzung der Leitungs- und Kontrollorgane.