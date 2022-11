App-Lösung statt neuer Parkautomaten für Kirchberg

Noch müssen Autofahrer in Kirchberg Münzen in die Parkautomaten einwerfen, in Zukunft soll das Bezahlen auch mittels App funktionieren. © Angerer

Von Harald Angerer

Kirchberg i. T. – Ein Blick in die Geldtasche und es ist fix – der Parkplatz in Kirchberg kann nicht bezahlt werden. Ohne Münzgeld spielt sich in der Brixentaler Gemeinde in Sachen Parken noch nichts, und das in einem Tourismusort mit vielen Gästen, die schon lange nur noch mit Karte zahlen.

„Die Einzahlung bei unseren Parkautomaten erfolgt derzeit nur mit Münzen. Eine Umrüstung wäre hier mit sehr hohen Kosten verbunden“, schildert Vizebürgermeister und Innovations-Ausschuss-Obmann Josef Eisenmann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Man hat sich deshalb auf die Suche nach neuen Möglichkeiten gemacht und ist auf eine App-Lösung von EasyPark gekommen.

„Der Nutzer kann sich am Handy eine App installieren, hinterlegt dort ein Bezahlsystem und kann über die App den Parkvorgang starten und beenden. Wir würden uns damit große Investitionen sparen“, schildert Eisenmann. Dieses System wird etwa bereits in St. Johann und auch in Innsbruck verwendet. Der Ausschuss habe sich für diese Lösung ausgesprochen.

Eine Frage bei der Sitzung war, wie die Kontrolle erfolgt. „Das funktioniert dann auch mit einer App. Die Kontrollorgane scannen die Nummerntafel und dann erkennen sie, ob die Gebühr bezahlt wurde oder nicht“, erklärt Bürgermeister Berger. Natürlich würde die derzeit geltende maximale Parkdauer gleich bleiben.

