Kirschkernkissen löste Balkonbrand in Innsbrucker Mehrparteienhaus aus

Innsbruck – Ein heißes Kirschkernkissen löste Dienstagnacht einen Balkonbrand in Innsbruck aus. Eine 22-Jährige hatte das Kissen gegen 23.30 Uhr zum Aufwärmen in die Mikrowelle gelegt. Zur Abkühlung legte sie es danach auf dem Balkon in eine Katzenkiste auf einer Holzpalette. Durch das überhitzte Kirchkernkissen entwickelte sich daraufhin Feuer.