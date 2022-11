Radikale in Schlüsselressorts: Die rechten Pläne für ein neues Israel

Tel Aviv – Seit der Wahl vor gut drei Wochen steht so gut wie fest, dass Israel die am weitesten rechts stehende Regierung seiner Geschichte bekommt. Denn Ex-Premier Benjamin Netanjahu ist für die Rückkehr an die Macht auf das Bündnis der Religiösen Zionisten angewiesen. Was das konkret bedeutet, wird derzeit hinter den Kulissen verhandelt.