Österreicher essen öfter zu Hause und kochen mehr

Wien – Der Trend in Österreich geht zu mehr Selbstgekochtem. Laut einer Umfrage geht jeder Zweite seltener in Restaurants. Das zieht sich durch alle Altersgruppen, über dem Durchschnitt liegen die über 60-Jährigen (58 Prozent). Rund ein Viertel bestellt nicht mehr so oft Essen nach Hause. Dafür kocht ein Fünftel mehr selbst. 23 Prozent der im Mai online von Integral – im Auftrag von Iglo – befragten 1000 Österreicherinnen nehmen öfter Essen mit ins Büro.