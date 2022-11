Ein „Crosser“ kommt selten alleine

St. Leonhard – Mit dabei ist natürlich auch Olympiasieger Alessandro Hämmerle, der den Bewerb in Tirol zur letzten Formüberprüfung vor dem Weltcup-Start am 3. Dezember in Les Deux Alpes (FRA) nützt. Der Vorarlberger trifft dabei auf den gebürtigen Tiroler Julian Lüftner, Weltcup-Gesamtsieger Martin Nörl (GER), den amtierenden Weltmeister Lucas Eguibar (ESP) oder auch Olympia-Silbermedaillengewinner Eliot Grondin (CAN). Bei den Damen sind mit Belle Brockhoff (AUS), Chloe Trespeuch (FRA), Lara Casanova (SUI) oder Sofia Belingheri (ITA) ebenfalls Fahrerinnen mit Weltcup-Erfahrung am Start. In Abwesenheit der verletzten Niederösterreicherin Pia Zerkold halten die Salzburgerin Anna-Maria Galler und die Steirerin Tanja Kobald die rot-weiß-rote Fahne hoch.