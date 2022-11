Führungsdebatten in der Politik und der Knie-Papst: Das war „Tirol Live“

Die deutsche „Bild“-Zeitung hat den Unfallchirurgen und Facharzt für Sporttraumatologie, Christian Fink, zuletzt als Knie-Papst geadelt. Zuletzt hat er Bayern München-Star Sadio Mané operiert, Fußballer und Skifahrer vertrauen auf seine Operationskünste. Über Verletzungen im Spitzensport und die Belastungen, denen die SportlerInnen ausgesetzt sind, sprach Fink am Freitag bei „Tirol Live“.

📽️ Video | Christian Fink in „Tirol Live”

PolitikerInnnen sind ebenfalls Belastungen und vielfach Zerreißproben ausgesetzt. Von seinem ersten Monat in der schwarz-roten Landesregierung, den Herausforderungen in der Asyl- und Migrationsfrage, aber auch in der Bundes-SPÖ erzählte SPÖ-Vorsitzender und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer.