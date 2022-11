Suchtgiftring in Südtirol zerschlagen: 1,5 Kilo Kokain beschlagnahmt

Bozen – Die Südtiroler Polizei hat Dienstagfrüh in Bozen einen Suchtgiftring zerschlagen und 1,5 Kilogramm Kokain, eine halb automatische Pistole und 50.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Gemäß eines Berichts der Tageszeitung Dolomiten (Mittwochsausgabe) wurden im Zuge der groß angelegten Aktion 30 Personen, darunter auch fünf Frauen, festgenommen. Gegen 25 wurde die U-Haft verhängt. Fünf weitere seien auf frischer Tat ertappt und verhaftet worden.

Die Verdächtigen sollen in den nächsten Tagen verhört werden, hieß es. Sie seien in unterschiedlichen Gefängnissen in ganz Italien untergebracht.