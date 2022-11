Europäischer Filmpreis: Erste Auszeichnungen vergeben

Berlin, Reykjavik – Am 10. Dezember werden in Islands Hauptstadt Reykjavík die Europäischen Filmpreise vergeben. Die ersten Gewinner in einigen Kategorien stehen jedoch bereits jetzt fest und wurden vorab veröffentlicht. Ausgezeichnet werden sollen beispielsweise das Kostüm- und das Szenenbild von Kenneth Branaghs Drama "Belfast". Die Auszeichnung für die beste Kameragestaltung soll für "The Quiet Girl" verliehen werden, der Preis für den besten Schnitt für "Burning Days".