Virologe Drosten: „Zeichen für das kommende Ende der Pandemie”

Der deutsche Virologe Christian Drosten rat nach großer Präsenz zu Hochzeiten der Pandemie zuletzt nur noch relativ selten bei Presseterminen oder in Medien auf.

Berlin – Zur weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie hat sich der Virologe Christian Drosten in einigen Punkten optimistisch gezeigt. Auf die Dynamik der Infektionswellen in diesem Jahr angesprochen, sagte er der Wochenzeitung Die Zeit: „Sie ist das Zeichen für das kommende Ende der Pandemie.” Das Interview wurde am Mittwoch online vorab veröffentlicht.