41-Jährige in Kitzbühel mit Pkw von Lkw gerammt und eingeklemmt

Kitzbühel – Am Mittwochmittag ist es in Kitzbühel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 41-Jährige war mit dem Pkw auf dem Malernweg in Richtung Pass Thurn Straße unterwegs. Wegen eines Stoppschilds hielt die Frau ihr Auto im Kreuzungsbereich an. Dann fuhr sie auf die B161 auf.