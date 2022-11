EU-Energieminister besprechen europäischen Gaspreisdeckel

Brüssel – Bei einem EU-Ministertreffen in Brüssel sollen an diesem Donnerstag Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise beschlossen werden. Erstmals diskutieren die für Energiefragen zuständigen Minister dabei einen Vorschlag der EU-Kommission, den Gaspreis im europäischen Großhandel zu deckeln. Dabei soll Gas unter bestimmten Bedingungen nicht für über 275 Euro pro MWh an Großkunden verkauft werden dürfen. Konkret betrifft das bestimmte Verträge am niederländischen Handelsplatz TTF.