Jewish-Orchestra-Chef kritisiert Zukunftsmodell der Klassik

Am Wochenende kommt das Münchener Jewish Chamber Orchestra ins Wiener Konzerthaus. Am Samstag präsentiert man Philippe Schoellers Partitur zum Stummfilm "Das Alte Gesetz", bevor am Sonntag das Beckett/Feldman-Stück "Worte und Musik" mit Bibiana Beglau und Götz Otto folgt. Zuvor sprach der 1978 geborene Ensemblechef Daniel Grossmann mit der APA über das Problem zeitgenössischer Musik, das fehlende Zukunftsmodell der Klassik und das Verstecken hinter Chiffren.