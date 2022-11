Soloharfenistin Süß: "Menschheit braucht Musik mehr denn je"

Margit-Anna Süß: Der entscheidende Impuls, Musik zu machen, ein Instrument zu lernen, kommt fast immer vom Elternhaus. Die Frage ist hierbei: Lebt die Musik zuhause? Wie wird in der Kindheit damit umgegangen? Wird gesungen, oder lassen einem die Medien keinen Freiraum zu eigener Initiative? In meinem Fall wurde zuhause gesungen und musiziert, und meine Schwester spielte bereits Harfe, sodass ein Instrument vorhanden war.

Süß: Es gibt durchaus auch Harfenisten! Sehr bekannte sogar, wie Xavier de Maistre, Emmanuel Ceysson oder auch Fabrice Pierre. Noch vor 30 Jahren gab es Orchester wie die Wiener und auch Berliner Philharmoniker, wo man als Frau keine Chance hatte, respektive gar keine Einladung bekam zu einem Probespiel. Es gab also durchaus Männer an der Harfe. Nicht ganz unpraktisch, denn die können die Harfe (ca. 50 kg, Anm.) gegebenenfalls auch gleich selber tragen.

Süß: Es gibt kaum ein Instrument, das so eine starke Schwingung erzeugt wie die Harfe. Spielen Sie beispielsweise eine Reihe von Akkorden, haben Sie das Phänomen, dass die ganze Harfe, respektive sämtliche Saiten mitschwingen. Und genau das ist es, was mich besonders herausfordert, denn gerade in der barocken oder auch klassischen Epoche brauchen wir eine Klarheit in der Musik, die uns ermöglicht, auch verschiedene Artikulationen herauszuarbeiten. Ich lege deshalb besonders viel Wert darauf, verschiedene Techniken einer speziellen Zwischendämpfung anzuwenden, die ich auch unterrichte, sodass wir ähnlich dem Klavier mit verschiedenen Artikulationen die Musik sprachlich beleben können und eben nicht alles ineinander klingt. Ich lege deshalb meinen Studierenden besonders das Buch "Musik als Klangsprache" von Nikolaus Harnoncourt ans Herz, worin er beispielsweise genaue wissenschaftlich fundierte Anweisungen einer Betonungslehre erläutert.