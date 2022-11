Kraker legte RH-Kritik an COFAG im U-Ausschuss dar

Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker hat am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss die Kritik des Rechnungshofes an der Coronafinanzierungsagentur (COFAG) dargelegt. Etwa sei die Dokumentation, was die Notwendigkeit der Gründung der Fördergesellschaft anbelangt, im Finanzministerium unzureichend gewesen, formulierte Kraker. Der Rechnungshof hatte in einem Bericht massive Kritik an der COFAG geübt und deren Auflösung empfohlen.